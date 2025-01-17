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Depremde 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar verildi

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Depremde 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar verildi Sanık müteahhide 21 yıl 9 ay, sanık mimara ise 12 yıl ceza verildi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 134 kişinin ölümüne neden olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar duruşması görüldü.

Depremde 134 kişinin öldüğü Ayşe- Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar verildi

Sanık müteahhide 21 yıl 9 ay, sanık mimara ise 12 yıl ceza verildi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 134 kişinin ölümüne neden olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar duruşması görüldü. Duruşmada, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4'ü de yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Davanın karar duruşması Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya sanık müteahhit Mehmet Ertan A., tutuksuz sanık mimar Altan B., maktul aile yakınları, maktul aile avukatları ve sanık avukatları katıldı. Depremzede aileler duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Biz depremin şiddetini öngöremeyiz, tahliyemi talep ediyorum"

Savunmasını SEGBİS üzerinden yapan sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay, "Biz binayı yaparken şiddetini hesaplayamayız. Biz her şeyi olması gerektiği gibi yaptık. Bir inceleme yapılırken hasar almış bir yerden numune alınması doğru değil. Hasar almayan yerden numune alınıp rapor ona göre çıkarılmalıdır. 2 yıldır içeride suçsuz bir şekilde kalıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Her şeyi usulüne uygun yaptım"

SEGBİS üzerinden davaya katılan tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan ise, "Ben her şeyi usulüne uygun yaptım. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

"Çocuğumun karnesini alamadım"

Maktul aile yakınlarından çocuğunu kaybeden depremzede kadın, "Bugün tüm çocuklar karne alıyor. Ben çocuğumun karnesini alamadım. Gaziantep'te bir mahalle değil bir site yıkılıyorsa kusur var demektir" diye konuştu.

"Annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim"

Depremden 5 saat sonra annesiyle çıkan depremzede Şebnem Zorçelik, "Biz enkazdan annemle birlikte çıktık. Ranzadan indim. 5 saniye içinde bina yıkıldı. Ben annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim. Enkazdan çıktığımda her yer yıkıldı diye düşündüm. Fakat sadece bizim bina yıkılmıştı. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Diğer maktul aileleri ise, Şubat 2023 depreminden beri acılarının hala aynı olduğunu ifade ederek sanık müteahhitlerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Sanık müteahhide 21 yıl 9 ay, sanık mimara ise 12 yıl ceza verildi

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Depremde 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili karar verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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