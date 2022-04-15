Depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı sanığı: Tek suçlu ben miyim?

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki, 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Geçen duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltme yapılması durumunda binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Davanın 4'üncü duruşması bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen duruşmada istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı ek bilirkişi raporunda, geçmiş duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda verilen cevaplara ve açıklamalara katıldıklarını belirtti. Taraf avukatları, ek bilirkişi raporuna savunma için süre talebinde bulundu.

"ÖLMEDEN ÇIKARSAM DUA EDECEĞİM"

Söz verilen tutuklu sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları bir kez daha reddetti. Yılmaz, "Müteahhit olmadığımı iddia ediyorum. Olsaydım kendime daha iyi bir yapı yapmaz mıydım? 59 yaşındayım, ilk kez sanık oldum. Kooperatifin kayıtlarını inceleyin. Adıma hisse varsa en ağır cezayı verin. Hayatım boyunca 5 kez anjiyo oldum. Allah buraya kimseyi düşürmesin. Burası çok zor. Arsa sahibi olarak tek suçlu ben miyim? Torunlarımın büyüdüğünü göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim" dedi. Konuşmaların ardından ara karar verildi. Sanık Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, taraf avukatlarına ek bilirkişi raporuna yazılı olarak itirazda bulunmak üzere 15 gün süre vererek duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.