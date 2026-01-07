Depremde eşini ve evladını kaybeden kadın, ikinci kez felaketi yaşadığı yangında tüm birikimini ve yuvasını kaybetti

Hatay'da depremde eşini ve evladını kaybeden Uruba Enderun'un ailesiyle birlikte yaşadığı ev alevlere teslim olarak yandı. Depremin ardından ikinci kez yuvasız kalan Enderun'un ailesinin biriktirdiği paralar ve eşyalar yanarak küle döndü.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki Uruba Enderun, savaştan kaçıp Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ne taşındı ve yaşamaya başladı. Asrın felaketine Altınçay Mahallesi'nde yakalanan Enderun'un depremde eşi Abdullah Al Hacji ve oğlu Muhammed Al Hacji enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Depremde evi yıkılan Enderun, enkazda sağ kurtardığı kızı Baraa Al Hacji ile ailesinin yanına taşındı. Ailesiyle birlikte Akasya Mahallesi'nde kiralık evde yaşayan Enderun, ev sahibiyle birlikte aşağı katta kahve içtiği sırada yuvası alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangının büyümesiyle evi alevler sardı. Evin yandığını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, ailenin biriktirdiği paralar da yandı. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve depremde eşi ile evladını kaybeden Enderun, yangınla birlikte ikinci kez hayatının felaketini yaşadı.

"Ablamın önce depremde evi yıkıldı ve şimdi de evi yandı"

Yangında inşaatta çalışarak biriktirdiği yaklaşık 10 bin TL'sinin yandığını ifade eden Nureddin Enderun, evin kullanılmaz halde olduğunu ifade ederek, "Suriye'den Türkiye'ye 2015 yılında geldik. Burada 10 yıldır yaşıyoruz, depreme yakalandık. Ablamın kocası ve oğlu depremde öldü. Depremden sonra ablam ve diğer çocuğuyla birlikte ailecek yaşamaya başladık. Ablam ev sahibiyle birlikte aşağı katta oturuyordu, kahve içiyorlardı. Ev sahibinin akrabası evin yandığını görüp haber verdi. İtfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü. Şu an evde oturulmaz, her şey yandı. Eşyalar ve battaniyeler hepsi yandı. Evde yaklaşık 100 bin TL param gitti. Benim; 10 bin TL, 100 dolar, yüzük, altın, elbiseler, yataklar, battaniyeler her şey yandı. Ablamın önce depremde evi yıkıldı, şimdi de evi yandı. Başka eve gitmek için kiralık ev bakıyorum. Bu duruma üzülüyoruz, dün gece uyuyamadık" dedi. - HATAY