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Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında

Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bolu için büyük bir deprem uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'ndan deprem uyarısı geldi. Bolu'yu işaret eden Seyitoğlu, büyük bir depremin eli kulağında olduğunu söyledi.

"BOLU'NUN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, " Bolu'nun özel bir yeri var. Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor" diyerek şunları söyledi: "Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos'ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz. Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor. Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu'nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz."

"HERKES PANİK HALİNDE MARMARA DEPREMİNİ KONUŞUYOR"

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Üzülerek söylüyorum. Fayların büyük bölümü, Bolu kent merkezinden geçiyor" vurgusu yaparak, "Eğer bir yerde bir yüzde kırığı oluşursa, bunun iki ucuna gerilme birikiyor. Yüzeyde bir yırtılma olur s a, bu yırtılmayı 1999 Düzce ve Kocaeli depremlerinin yırtılması olarak düşünürseniz. Herkes panik halinde Marmara depremini konuşuyor. Bu sistemin Doğu bölümünde Bolu var" dedi.

"BOLU'NUN DA RİSK ALTINDA OLDUĞUNU GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Seyitoğlu "Dolayısıyla bu sistem buradan kapanacak, Kuzey Anadolu Fayı'na tekrar bağlanacak. Durum onu gösteriyor. Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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