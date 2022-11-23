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Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktılar

3. Sayfa Haberleri

Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktılarDÜZCE Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem, bazı evlerde hasara sebep oldu.

Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa çıktı, ısınmak için ateş yaktılar

DÜZCE Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem, bazı evlerde hasara sebep oldu. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi. Deprem sonrasında sokağa çıkan ve tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem sebebiyle bazı evlerde çatlakların oluştuğu, devrilen eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Bölgeye Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan çok sayıda AFAD ekipleri sevk edildi. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi.

Panikle sokağa çıkan vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı. Tedbir amaçlı evlerine girmeyerek battaniyelerine sarılan vatandaşlar, sokakta bekliyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Gölyaka Deprem Düzce 3. Sayfa Haberler

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