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Deprem'de hayatını kaybeden diş teknisyeni, Ordu'da toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Deprem'de hayatını kaybeden diş teknisyeni, Ordu'da toprağa verildiORDU Adıyaman'da, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden diş teknisyeni Mehmet Zafer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Deprem'de hayatını kaybeden diş teknisyeni, Ordu'da toprağa verildi

ORDU Adıyaman'da, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden diş teknisyeni Mehmet Zafer, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman'da diş teknisyeni olarak görev yapan diş teknisyeni Mehmet Zafer'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'ya getirildi. Hayatını kaybeden Mehmet Zafer cenazesi, ilk olarak Akyazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı, sonrasında ise Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami avlusuna götürüldü. Şeyma Zafer ile evli olan, 2 yaşında ve 2 aylık çocuğu bulunan Mehmet Zafer, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - 3. Sayfa

Mehmet Zafer Adıyaman Deprem Ordu 3. Sayfa Haberler

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