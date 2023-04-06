Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

KAYSERİ - Deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a giden ve belediye personellerini taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, İstanbul'a dönerken Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.