Deprem anı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı
İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem anı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem anı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki 13 saniyelik deprem anı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameraların depremin şiddeti ile sarsıldığı anlar yer alırken, trafiğin ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa