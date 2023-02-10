Deprem ailesini hayattan kopardı: Eşi, 4 yaşındaki kızı, kız kardeşi ve kuzeni toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde kendisi ve 10 yaşındaki kızı sağ kurtarıldı.

Deprem ailesini hayattan kopardı: Eşi, 4 yaşındaki kızı, kız kardeşi ve kuzeni toprağa verildi

KIRIKKALE - Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde kendisi ve 10 yaşındaki kızı sağ kurtarıldı. Enkaz altında cansız bedenleri çıkartılan Abdullah Aktaş'ın eşi, 4 yaşındaki kızı, kız kardeşi ve kuzeni, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa veriliyor. Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan Abdullah Aktaş ve kızı Mukaddes (10), arama kurtarma ekiplerini çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş ve kuzeni İkra Süme'nin ise cansız bedenleri çıkartıldı. İki kuzen Özlem Aktaş ve İkra Süme'nin ailesinin yanına misafirlik için gittiği öğrenildi.

Cenazeler, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kaymakam Ali Can Uludağ, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.