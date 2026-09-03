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Sakarya'da kaçak ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'da kaçak ürün operasyonu: 2 gözaltı
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Sakarya'nın Erenler ve Karapürçek ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 508 kaçak cinsel içerikli ürün, 166 kaçak sigara kağıdı ve 9 kaçak şanzıman ele geçirildi.

Sakarya'da gümrük kaçağı ürünlerin satışına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Erenler ve Karapürçek ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışmalarında belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda F.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramalarda 508 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 166 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 9 adet gümrük kaçağı otomobil şanzımanı ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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