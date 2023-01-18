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Depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı'da bir binanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankırı'da bir binanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın depo kısmında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı İtfaiye Çelebi 3. Sayfa Haberler

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