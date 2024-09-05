Denizlili İşçi Beton Mikserinde Hayatını Kaybetti

Denizlili işçi, çalıştığı şantiyede tamir için girdiği beton mikserinin içinde hayatını kaybetti. 38 yaşındaki işçinin tamir için girdiği mikserin içinde olduğunu bilemeyen diğer işçiler tarafından çalıştırıldığı öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çimento fabrikasında çalışan Ali Karakurt (38), bozulan beton mikserini tamir etmek için mikserin içerisine girdi. 38 yaşındaki işçinin içeride olduğunu fark etmeyen iş arkadaşı Ş.E.'nin (60) mikseri çalıştırdı. Ardından Karakurt'un çığlıklarını duyan arkadaşları hemen mikseri durdurdu. Çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken Ş.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Karakurt'un cansız bedeni memleketi Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ