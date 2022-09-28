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Denizlili dartçılar 600 sporcu arasında dereceyi kaptırmadı

3. Sayfa Haberleri

Denizlili dartçılar 600 sporcu arasında dereceyi kaptırmadı

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda 600 sporcunun arasında yarışan Denizlili takımlar derece elde etti.

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda 600 sporcunun arasında yarışan Denizlili takımlar derece elde etti.

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları Ceylin Öztürk 1. Ayak Müsabakaları, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Atatürk Sergi ve Spor Sarayı Dart Salonunda düzenlendi. Turnuvada Denizli'yi temsil eden Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlikspor Kulübü büyük başarı elde etti. Dart sporunda aldığı başarılarla dikkat çeken Tavas Belediye Gençlik Spor Kulübü ve Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası'nda 4 farklı Türkiye derecesi elde etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 600 sporcunun katıldığı yarışmada, 4 sporcunun elde ettiği başarı Denizli'de takdirle karşılandı. Yarışmada başarılı olan sporcular şu şekilde;

"Yusuf Bosun - Minikler Kategorisi Şampiyonu, Dilara Davulcu - Yıldız Kızlar Kategorisi, Osman Sarıkoyuncu - Yıldız Erkekler Kategorisi Türkiye ikincisi, Osman Çobankel - Yıldız Erkekler Kategorisi Türkiye üçüncüsü"

"Geçen yıl milli takıma bir oyuncu kazandırdık"

Turnuvayı değerlendiren Tavas Belediye Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Serkan Dabancalı, sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirtti. Dabancalı, "Geçen yıl milli takıma bir oyuncu kazandırdık. İnşallah bu sayı artarak devam edecek. Çok çalışan gayret gösteren sporcularımızı, onları destekleyen ailelerimizi, teşekkürler ediyorum. Sporcularımıza her konuda destek veren herkese teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eren Bülbül Denizli Türkiye 3. Sayfa Haberler

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