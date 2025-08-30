Denizli ve Aydın'daki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayıp Aydın'ın Buharkent ilçesine yayılan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangın, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.40 sıralarında Denizli Buldan Çatak köyü Armutlu mevkiinde çıktı. Rüzgarla birlikte geniş alana yayılan alevler Aydın Buharkent Kızıldere Köyü istikametine yöneldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarında yangına, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile karadan, 10 helikopter ve3uçakile havadan müdahale ediliyor. Arazi şartlarının sarp ve vadilerden oluşması sebebiyle zaman zaman ekipler alevlere karadan müdahale etmekte zorlanırken, bölgedeki ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. - AYDIN