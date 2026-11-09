Denizli Pamukkale'de iki motosiklet çarpıştı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karaaslan 20 APA 947 motosiklet ile seyir halindeyken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet ise tali yoldan ana yola bağlanacağı sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Karaaslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

19 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Bozburun Mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı