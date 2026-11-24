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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı