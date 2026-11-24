Denizli Pamukkale'de çatı yangını paniğe yol açtı, can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'de Deliktaş Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.