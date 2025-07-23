Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Denizli'nin Çal ilçesinde Belevi Mahallesi'nde makilik alanda çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgeye çok sayıda Orman ekibi sevk edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşlar bir yandan kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için hem arazözlerle hem de iş makineleriyle müdahalede bulunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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