Denizli'nin Çal ilçesinde evin besihanesinde yangın çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evin besihanesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Çal ilçesi Seyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin besihanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Besihaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çal, Akkent ve Bekilli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ