Denizli'nin Buldan İlçesinde Orman Yangını

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Gülalan Mahallesi ile Hasanbeyler Mahallesi arası Karadere mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlar tarafından müdahaleler sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
