Denizli'nin Buldan İlçesinde Orman Yangını

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Gülalan Mahallesi ile Hasanbeyler Mahallesi arası Karadere mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlar tarafından müdahaleler sürüyor. - DENİZLİ