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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Olukbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Hamit Ergin (45), evinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Ergin'in bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

45 yaşındaki Hamit Ergin'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ergin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acıpayam denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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