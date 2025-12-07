Haberler

Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Denizli'de internetteki eskort siteleri aracılığıyla 33 kişiyi dolandıran 25 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 1 milyon 492 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort sitleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaparak 33 mağduru 1 milyon 492 bin lira dolandıran 25 şüpheli operasyonlar sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Antalya, Isparta, Bursa ve Bolu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 33 mağduru toplam 1 milyon 492 bin 150 lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
