Sahte ilan siteleri üzerinden 2 bin 883 kişiyi toplam 58 milyon 537 bin 455 TL dolandırdığı belirlenen Arpalar Dolandırıcılık Suç Örgütü'ne yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 103 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklandı. Örgüt üyelerinin hesaplarında 12 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, ülke genelinde sahte ilan siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran Arpalar Dolandırıcılık Suç Örgütü'ne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, örgütün Denizli merkezli olmak üzere 5 farklı ilde kiraladıkları villa tipi evlerde çağrı merkezleri (call-center) kurduğu belirlendi. Bu merkezler üzerinden 2 bin 883 kişinin toplam 58 milyon 537 bin 455 TL dolandırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesap hareketlerinde ise toplam 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Örgütün yapılanmasına ilişkin incelemelerde, 3 örgüt lideri, 32 örgüt yöneticisi ve 92 örgüt üyesi olmak üzere toplam 127 kişiden oluşan bir yapılanma tespit edildi. Örgütün, suçtan elde ettiği gelirleri aklamak amacıyla Denizli merkezli farklı şirketleri paravan olarak kullandığı belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım 2026 Salı günü Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin TL, 3 bin 500 ABD doları, 400 Euro ve 60 bin Japon yeni ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu. Soruşturma kapsamında örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı