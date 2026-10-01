Denizli Merkezefendi'de sigaradan çıktığı sanılan yangında 57'lik şahıs dumandan öldü

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde sigaradan çıktığı değerlendirilen yangında 57 yaşındaki şahıs, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yatağa bağımlı olarak yaşayan Öner Oruç (57), sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı. Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanları fark eden bakıcısı, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Öner Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan değerlendirmede Oruç'un yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sigaradan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı