Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan rüşvet soruşturmasında tutuklandı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan rüşvet soruşturmasında tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan'ın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklandığını bildirdi. Tutuklama kararı Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarihli ve 2026/469 sayılı kararıyla verildi.
İçişleri Bakanlığı: "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında "Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı