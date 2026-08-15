Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Denizli'ye Atandı

Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında terfi ve atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, çok sayıda general, amiral ve albay bir üst rütbeye terfi ettirilirken çeşitli görevlere yeni atamalar yapıldı. Kararlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Ağustos 2026'da yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi ile Jandarma Atamaları 2026 kapsamında daha önce Mardin İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı