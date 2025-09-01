Denizli'deki Yangın Sonrası Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Denizli'deki Yangın Sonrası Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangın, 5. gününde soğutma çalışmaları ile devam ediyor. Yangın bölgeleri ve Bölmekaya Mahallesi'ndeki hasar, havadan görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.

Soğutma çalışması yapılan bölgeler ile Bölmekaya Mahallesi'nde hasar alan araziler havadan dron ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
