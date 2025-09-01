Denizli'deki Yangın Sonrası Soğutma Çalışmaları Sürüyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'deki yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları yapılan bölgeler ve Bölmekaya'nın hasarı havadan görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.

Soğutma çalışması yapılan bölgeler ile Bölmekaya Mahallesi'nde hasar alan araziler havadan dron ile görüntülendi.