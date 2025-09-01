Denizli'deki Yangın 5. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Denizli'deki yangının 5. gününde bazı noktalar kontrol altına alınırken yangın alanından geriye kalan acı görüntüler ortaya çıktı. Yangın alanında kurtarılamayan hayvanlar telef oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele devam ediyor. Yangında bazı alanlar kontrol altına alınırken acı görüntüler de gün yüzüne çıkıyor. Yangında vatandaşlarda herhangibi bir canlı kaybı yaşanmazken yangın bölgesinde kurtarılamayan hayvanlar telef oldu.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - DENİZLİ