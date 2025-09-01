Denizli'deki Yangın 5. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos'ta başlayan yangında bazı noktalar kontrol altına alınırken, geride acı görüntüler ve kurtarılamayan hayvanlar kaldı. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - DENİZLİ

