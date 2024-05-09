Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin dere yatağına düşerek öldüğü ortaya çıktı
Pamukkale'yi gezmek için Denizli'ye gelen Polonyalı turist Maria Latacz kayboldu. Arama çalışmalarının ardından Latacz'in cansız bedeni, komandolar tarafından Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşmüş halde bulundu. Olayın detayları ve Latacz'ın nasıl kaybolduğu konusunda daha fazla bilgiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Denizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.