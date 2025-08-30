Denizli'deki Orman Yangını Buldan'ı Tehdit Ediyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli – Aydın il sınırlarında üç gündür devam orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle Buldan ilçesini tehdit etmeye başladı.

Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde başlayarak üç gündür, Denizli – Aydın il sınırında ve Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi bölgelerinde devam eden yangın, rüzgarında etkisiyle yön değiştirdi. Buldan'a bağlı Bostanyeri Mahallesi Arıklar bölgesine ulaşan alevlerini hızla Kumralı bölgesine ulaşmasından endişe ediliyor. - DENİZLİ