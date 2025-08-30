Denizli'deki Orman Yangını Buldan'ı Tehdit Ediyor

Denizli'deki Orman Yangını Buldan'ı Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Aydın il sınırlarında devam eden orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle Buldan ilçesine ulaşma tehlikesi oluşturuyor. Yangın, Çatak Mahallesi'nden başlayarak hızla yayılıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli – Aydın il sınırlarında üç gündür devam orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle Buldan ilçesini tehdit etmeye başladı.

Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde başlayarak üç gündür, Denizli – Aydın il sınırında ve Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi bölgelerinde devam eden yangın, rüzgarında etkisiyle yön değiştirdi. Buldan'a bağlı Bostanyeri Mahallesi Arıklar bölgesine ulaşan alevlerini hızla Kumralı bölgesine ulaşmasından endişe ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.