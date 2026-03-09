AFAD: "Denizli'de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı