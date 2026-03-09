Haberler

AFAD: "Denizli'de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Güncelleme:
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

500

