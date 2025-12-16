Haberler

Denizli'de jandarma narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Denizli'de jandarma narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Güncelleme:
Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu hap sevk eden M.O. adlı şüpheli, jandarma narkotik ekiplerinin bir aylık takibi sonucu yakalandı. 28 bin adet extacy hap ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Denizli'ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk eden şüpheli, jandarma narkotik ekiplerinin 1 aylık takibi sonucu yakalandı. 28 bin adet extacy hap ele geçirilen başarılı operasyon sonucu zehir taciri tutuklandı.

Denizli İl jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk edeceği bilgisi alınan şüpheliyi takibe aldı. Jandarma narkotik ekipleri tarafından 1 aydır adım adım takip edilen M.O.'nun aracıyla birlikte yola çıkmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Güzergahta gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, şüpheli M.O.'nun kullandığı aracı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi girişinde durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 28 bin adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

