Denizli'de Yıldırım Düşmesi Orman Yangınına Neden Oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kavurucu sıcakta sarp araziye 2 kilometre hortum çeken ateş savaşçılarının çabaları sonucu yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde sarp ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 6 adet ilk müdahale aracı, 13 arazöz ve 64 personel sevk edildi. Arazinin sarp olması nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşayan ekiplere havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ekipleri zamana karşı büyük bir mücadele verdi. Kavurucu sıcakta sarp araziye 2 kilometre hortum çeken ateş savaşçılarının gayretleri sonucu yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yangının hafta sonu yağışlı havada üzerine yıldırım düşen ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlaması sonucu başladığı değerlendiriliyor. - DENİZLİ