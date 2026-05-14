Yıldırım düşen çatıda tamirat yapan 2 işçi yaralandı

Denizli'de tamirat için çatıya çıkan iki işçi, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki işçi tamirat işleri için 7 katlı apartmanın çatısına çıktı. İşçilerin çalışmaya başlamasının ardından gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi. İşçilerin çatıda bulunduğu esnada düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaşarak yaralanan işçileri aşağıya indirdi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
