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Denizli’de yaşlı vatandaşı dolandıran 2 şüpheli İzmir’de yakalandı

Denizli’de yaşlı vatandaşı dolandıran 2 şüpheli İzmir’de yakalandı
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Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşlı bir vatandaşı telefonda kendilerini polis gibi tanıtarak dolandıran 2 şüpheli, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İzmir’de yakalandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşlı bir vatandaşı telefonda kendilerini polis gibi tanıtarak dolandıran 2 şüpheli, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İzmir'de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tavas ilçesinde ikamet eden yaşlı bir vatandaş, kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler tarafından telefonla arandı. Şüpheliler, vatandaşın kimliğinin başka şahısların eline geçtiğini ve kimliği kullanılarak cinayet işlendiğini söyledi. Şüpheliler ayrıca evde bulunan ziynet eşyalarının da suça karıştığını belirterek, gerekli incelemenin yapılması amacıyla kendilerine teslim edilmesini istedi. Şüphelilerin yönlendirmesine inanan vatandaş, toplam değeri yaklaşık 300 bin TL olan ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti.

Olayın ardından Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı ve ısrarlı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin İzmir'de bulunduğu belirlendi.

İzmir'de düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, kaçmalarına fırsat verilmeden yakalanarak Denizli'ye getirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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