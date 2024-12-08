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Denizli'de Yangın Paniği: Tek Katlı İşyeri Kül Oldu

Denizli'de Yangın Paniği: Tek Katlı İşyeri Kül Oldu
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Çameli ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mahallede panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde tek katlı iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kısa sürede çıkan yangın büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, tek katlı işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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