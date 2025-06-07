Denizli'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Denizli'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında ev sahipleri bahçede bulunuyordu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Denizli'nin Kale İlçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin bahçede olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Kale ilçesi Doğan Sokakta bulunan Osman Ülgün'e ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 8 kişilik aile kurban kesimi için evin bahçesine indi. Elektrik akşamından çıktığı iddia edilen yangını fark eden aile sakinleri evlerine girmek istedi, ancak yoğun duman nedeniyle giremedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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