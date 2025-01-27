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Denizli'de Yangın Faciasında Anne Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yangın Faciasında Anne Hayatını Kaybetti
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında, iki çocuğunu kurtaran anne Esraa Alola (26) hayatını kaybetti. Yangın sırasında 1 yaşındaki bebeğini battaniyenin üzerine atan anne, evin içinde bulunduğu sırada can verdi.

Denizli'de sobadan çıkan yangında 2 çocuğu dışarı çıkmayı başadan ve 1 yaşındaki çocuğunu da 4. kattan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtaran anne hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4. katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. (7) ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek amacıyla aşağıya indi. Anne Esraa Alola (26), 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Daireyi saran yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin yatak odasında anne Esraa Alalo'nun cansız bedenine ulaştı.

Annesi tarafından aşağı atılarak yangından kurtarılan A.J.'nin vücudunun farklı noktalarında yanıklar olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki bebeği ambulansla hastaneye sevk ederken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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