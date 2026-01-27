Haberler

Buldan'da aynı yolda ikinci kaza, otomobil üzüm bağına uçtu

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller, üzüm bağlarına savruldu. İlk kazada can kaybı yaşanmazken, ikinci kazada 25 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına savruldu. Aynı güzergahta aynı gün içerisinde yaşanan ikinci kaza dikkat çekti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 20 ADR 254 plakalı otomobil, yağmur yağışıyla kayganlaşan yolda sürücüsü M. S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, aynı yol üzerinde aynı gün içerisinde ikinci bir kazanın yaşanmış olması dikkat çekti. Günün erken saatlerinde ise mesaiye giden memurları taşıyan bir servis aracının yine kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtuğu 25 kişinin yaralandığı kaza meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
