Denizli'de Yağışlar Kazaya Neden Oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrilirken, ona çarpmamak için manevra yapan diğer tır ise orta refüje çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Buldan'ın Derbent Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazanın bir benzeri yine yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole devrilirken, aynı yönde seyir halinde olan diğer bir tır ise şarampole doğru giden tıra çarpmamak için ani manevra yapınca orta refüje çıkarak durabildi. Her iki kazada hafif hasarla atlatılırken tır sürücüleri yara almadan kurtuldu.

Sık sık kazaların yaşandığı Derbent Mahallesi yolunda özellikle yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. - DENİZLİ