Üzerine ağaç devrilen babasını son bir umutla kurtarmak isteyen gencin sözleri kahretti: Abi ambulans gelmiyor mu daha - Haberler

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Üzerine ağaç devrilen babasını son bir umutla kurtarmak isteyen gencin sözleri kahretti: Abi ambulans gelmiyor mu daha

AA - 3. Sayfa
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Denizli'de bir orman işçisi, kestiği aracın altında kaldı. Aynı bölgede çalışan oğlu tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan talihsiz adam hayatını kaybetti. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

Merkezefendi ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

"ABİ AMBULANS GELMİYOR MU DAHA?"

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - 3. Sayfa

Toros Dağları Merkezefendi Başkarcı Denizli 3. Sayfa Haberler

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