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Denizli'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile birlikte Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çok sayıda tarihi eser, dedektör ve tüfek ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çevre bölgelerden getirerek Buldan'da uyuşturucu ile birlikte elinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eser objeleri ve malzemeleri satmak için müşteri arayan şüpheli şahsa düzenlediği operasyon sonucunda yakaladı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve tarihi eser ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, çevre bölgeden getirerek Buldan ilçesinde uyuşturucu maddeler ile birlikte elinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eser objeleri ve malzemeleri satmak için müşteri arayan şüpheli şahsa takibe aldı. Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda tarihi eser, dedektör ve iki adet tüfek ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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