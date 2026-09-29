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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda iş dünyasından 10 şüpheli gözaltına alındı

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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda iş dünyasından 10 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda iş dünyasının tanınmış isimlerinden 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlediği operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş dünyasının önemli isimlerinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak şafak baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında iş dünyasının tanınmış isimlerinden oldukları öğrenilen 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin firma merkezleri ile ikametlerinde arama yapıldı.

Eş zamanlı operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde esrar maddesi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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