Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Denizli'de Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İlçede belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 220 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 105 gram kubar esrar, 4 adet Lyrica hap, 140 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirilerek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Şüphelilerden 1 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Kale'de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - DENİZLİ