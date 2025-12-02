Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Denizli'de Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İlçede belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 220 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 105 gram kubar esrar, 4 adet Lyrica hap, 140 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirilerek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Şüphelilerden 1 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Kale'de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
