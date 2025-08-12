Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Operasyon sırasında bir şüphelinin uyuşturucu maddeleri cinsel organında taşıdığı belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı. Kişiler üzerinde yapılan incelemelerde bir kişinin uyuşturucu maddeyi cinsel organı içerisinde taşıdığı belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehir dışından Denizli'ye uyuşturucu sokmak isteyen 2 yabancı uyruklu şahıs takibe takıldı. Takip sonrasında Denizli'de malları teslim edeceği kişi ile buluştukları esnada düzenlene operasyonla 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan incelemelerde yabancı uyruklu bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi cinsel organında taşıdığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinden yapılan aramalarda 6 parça halinde 145 gram metamfetamin maddesi, 260 gram sıvı halde sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

