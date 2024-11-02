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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid (uç), 30 gram esrar ile 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda ise 29 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri muhafaza altına alındığı belirtilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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