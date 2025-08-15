Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kök Kenevir ve 2.650 Gram Esrar Ele Geçirildi
Denizli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 24 kök kenevir ile 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 kök kenevir, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 kök kenevir, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahsılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa