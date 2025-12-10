Denizli'de 22 uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi

Denizli'de narkotik ekiplerinin son 1 hafta içerisinde düzenlediği operasyon ve denetimlerde 22 uyuşturucu tacirinin yakalanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüpheli ve organizasyonların yakalanmasına yönelik olarak 02-09 Aralık tarihleri arasında operasyon ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 bin 978 gram metamfetamin maddesi, 8 bin 344 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, bin 241 adet sentetik ecza hap, 5 gram eroin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 90 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjör, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 169 bin 400 TL ve 120 euro para, 1 adet terazi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı. Ayrıca son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde, adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ