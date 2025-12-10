Haberler

Denizli'de 22 uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi

Denizli'de 22 uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de narkotik ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 22 uyuşturucu taciri yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Denizli'de narkotik ekiplerinin son 1 hafta içerisinde düzenlediği operasyon ve denetimlerde 22 uyuşturucu tacirinin yakalanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüpheli ve organizasyonların yakalanmasına yönelik olarak 02-09 Aralık tarihleri arasında operasyon ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 bin 978 gram metamfetamin maddesi, 8 bin 344 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, bin 241 adet sentetik ecza hap, 5 gram eroin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 90 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjör, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 169 bin 400 TL ve 120 euro para, 1 adet terazi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı. Ayrıca son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde, adli makamlarca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title