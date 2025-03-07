Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli 2 şahsa yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 1,540 adet uyuşturucu hap ve 1,780 kullanımlık kannabinoid maddesi ele geçirilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli 2 şahsa yapılan eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde, 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu imalı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, bin 540 adet uyuşturucu hap, bin 780 kullanımlık kannobıond maddesi ile 1 adet makas ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ