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Denizli'de Üç Çocuk Annesi Kadının Ölümüyle İlgili 3 Şüpheli Yakalandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölü bulunduğu evden araçla kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili 112'ye ihbarda bulunan kocanın ise halen arandığı bildirildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölü bulunduğu evden araçla kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili 112'ye ihbarda bulunan kocanın ise halen arandığı bildirildi.

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen sağlık ekipleri, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge E.'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili olarak ihbarda bulunan Müge E'nin kocası Mehmet Ali E. (37) ile olay anında evde bulundukları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları aracın peşine düşen jandarma ekipleri, şüphelilerden 2'sini Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde, içerisinde bir kişinin bulunduğu otomobili ise Kale ilçe merkezinde yakaladı.

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen koca Mehmet Ali E.'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı tek katlı evde, jandarma narkotik dedektör köpeğiyle de arama yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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