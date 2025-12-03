Haberler

Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren çocuk dağda yakalandı

Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren çocuk dağda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir lise öğrencisi, ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla arkadaşının başından vurulmasına neden oldu. 15 yaşındaki Zahra Jahani hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan genç dağda yakalandı.

Denizli'de bir lise öğrencisi, babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada, silahın ateş açması sonucu İran uyruklu kız arkadaşının başından vurdu. 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, evden kaçan çocuk dağda yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BM'den tarihi Suriye ve Filistin kararı! 151 ülke 'evet' oyu kullandı

BM'den tarihi Suriye ve Filistin kararı! 11 ülke karşı çıktı ama...
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi

MSÜ Rektörü Afyoncu'dan İstanbul devine transfer önerisi: 2 İsim verdi
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi

MSÜ Rektörü Afyoncu'dan İstanbul devine transfer önerisi: 2 İsim verdi
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz, karadan saldırıları başlatacağız

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler: Karadan saldırıları başlatacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.